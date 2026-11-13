Kushinagar News: नगर में आज

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सम्मान- बोदरवार में बाल मेला में मेधावी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा सुबह 11 बजे से।



मेला- पडरौना शहर के जूनियर हाईस्कूल परिसर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी मेला कार्यक्रम का आयोजन सुबह 09 बजे से।



कथा- मथौली बाजार के लोहेपार मल्ल टोला में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



कथा- सपही बरवा गांव में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा में भरत और अजामिल की कथा कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

दंगल- फुर्सतपुर चौराहा स्थित टेकुआटार में लक्ष्मी पूजा के अवसर पर आयोजित मेला में दंगल का आयोजन दोपहर 12 बजे से।