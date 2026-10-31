Kushinagar News: नगर में आज

विज्ञापन



जयंती समारोह- पडरौना उदित नारायण इंटर कॉलेज परिसर में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

दंगल- मठिया बुजुर्ग गांव के खेल परिसर में मठिया मेला और विराट कुश्ती कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।

कथा- लक्ष्मीगंज के शिवपुर मठिया गांव स्थित सम्मे माई स्थान पर नौ दिवसीय श्री श्री 108 शतचंडी महायज्ञ में शिव विवाह की कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।

कथा- सुम्हाखोर गांव में नौ दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में समुद्र मंथन की वर्णन का आयोजन दोपहर 02 बजे से।

कठिनचीवर दान- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में दो दिवसीय महापरित्राण पाठ व कठिनचीवर दान का आयोजन सुबह 10 बजे से।