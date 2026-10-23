Kushinagar News: नगर में आज

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मूर्ति विसर्जन- खिरकिया झरही नदी घाट पर मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम का आयोजन शाम 05 बजे से।



पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।



चित्र कला- सुकरौली क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की रचनात्मकता प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।



गायत्री यज्ञ- सुकरौली के पड़री गांव के माता लोहरैया देवी मंदिर परिसर में गायत्री यज्ञ और हवन के बाद भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से।

खेलकूद- रविंद्र नगर स्थित जिला स्टेडियम खेल परिसर में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।