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Kushinagar News: सड़क हादसे में दो बाइक पर सवार एक परिवार के चार लोग घायल, महिला की मौत

Tue, 20 Oct 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:56 AM IST
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Four members of a family traveling on two motorcycles injured in a road accident; woman dies
धार्मिक कार्यक्रम से लौटते समय देर रात को बनवरिया
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डिबनी मार्ग पर देर रात हुआ हादसा, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

तमकुहीराज/डिबनी बंजरवा। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बनवरिया-डिबनी मार्ग पर रविवार देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो बाइक पर सवार एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए। इनमें गंभीर रूप से घायल 63 वर्षीय महिला की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद मौके से अज्ञात वाहन लेकर चालक फरार हो गया।

बिहार के गोपालगंज जिले के कटया थाना क्षेत्र के मिश्रौली निवासी उमेश सिंह (40) रविवार को अपनी मां जानकी देवी (63), बेटी कश्मीरा (22) और बेटे सोनू (19) के साथ तमकुहीराज क्षेत्र के परसौनी मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। परिवार के सदस्य दो बाइकों से पहुंचे थे। एक बाइक उमेश और दूसरी उनका बेटा सोनू चला रहा था।
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कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चारों देर रात करीब 11 बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान बनवरिया-डिबनी मार्ग पर एक निजी स्कूल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से चारों घायल हो गए। सूचना पर पहुंची तमकुहीराज पुलिस ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल जानकी देवी को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तमकुहीराज के थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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