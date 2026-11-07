Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Flames erupted from the roof of an AC bus full of passengers at a petrol pump; no casualties reported.

Kushinagar News: पेट्रोल पंप पर यात्रियों से भरी एसी बस की छत से उठीं आग की लपटें, कोई हताहत नहीं

Sat, 07 Nov 2026 01:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Flames erupted from the roof of an AC bus full of passengers at a petrol pump; no casualties reported.
पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के दौरान उठा धुंआ
विज्ञापन


बिहार से दिल्ली जा रही थी यात्रियों से भरी बस, पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
सपहा। फाजिलनगर क्षेत्र के महुअवा स्थित पेट्रोल पंप पर शुक्रवार देर शाम तेल भरवाने पहुंची यात्रियों से भरी एसी बस की छत पर अचानक आग लग गई। बस से धुआं उठता देख पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी मच गई। बस में सवार यात्री चीखने-चिल्लाने लगे। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया।
जानकारी के अनुसार, बिहार से यात्रियों को लेकर एक एसी बस दिल्ली जा रही थी। रास्ते में चालक बस लेकर फाजिलनगर क्षेत्र के महुअवा स्थित कॉयल्टी पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने पहुंचा। इसी दौरान अचानक बस की छत से धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में आग की लपटें दिखाई देने लगीं। यह देख पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बस में सवार यात्रियों में भी चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन


आग की गंभीरता को देखते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के दौरान बस में आग लगने से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कर्मचारियों की तत्परता और सूझबूझ से स्थिति संभल गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पटहेरवा थानाध्यक्ष अरुण सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। घटना में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed