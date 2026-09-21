Kushinagar News: झोपड़ी में लगी आग, सामान जला

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तरयासुजान। क्षेत्र के तरया लच्छीराम गांव में एक रिहायशी झोपड़ी में आग लग गई। आग की चपेट में आने से झोपड़ी के अंदर रखा हुए गृहस्थी आदि के सामान जलकर नष्ट हो गए। आग को काबू करने में ग्रामीणों को मशक्कत उठानी पड़ी। गांव निवासी जगलाल की झोपड़ी में रविवार को आग लग गई। झोपड़ से धुआं निकलते हुए देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचाया,शोर सुनकर लोगों की भीड़ जुट गई और आग बुझाने में जुट गए,लेकिन बुझाने तक झोपड़ी में रखा सारा सामान जल गया था। संवाद