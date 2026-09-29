Kushinagar News: गन्ना सट्टा मेले में किसानों की दूर हुईं शिकायतें
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:57 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:57 AM IST
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हाटा। शहर के केन यूनियन परिसर में आयोजित गन्ना सट्टा मेला में गन्ना विभाग के अधिकारियों ने किसानों की समस्याएं सुनीं। इसमें किसानों ने गन्ने की फसल, सट्टा, सर्वे और अन्य समस्याओं को साझा किया। अधिकारियों ने किसानों की समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण किया। मेले में चेयरमैन विवेक कुमार सिंह ने कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही ठीक नही है। इसके बाद अधिकारियों ने किसानों ने अपनी गन्ना तौल समेत अन्य परेशानियों को साझा किया, जिसका तत्काल निस्तारण किया गया। संवाद
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