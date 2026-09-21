Kushinagar News: चोरी की सूचना देने पर कर्मचारी को पीटा

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परसौनी के रामू राव ने तहरीर में बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी है। उसे ठेके पर काम करने वाले दो मजदूरों के लोहे का सामान चुराने की जानकारी उसे हुई। उसने कंपनी के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। इससे ठेका मजदूर आकाश यादव नाराज हो गया। उसने फोन कर अपने गांव से कुछ लोगों को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। थानाध्यक्ष प्रवींद्र राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर आकाश यादव, विवेक यादव, राजू यादव और विपिन यादव निवासी तुर्कपट्टी थाना बघौचघाट व पांच अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है।

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पटहेरवा। कंपनी में लोहे का सामान चोरी होने की सूचना देने से नाराज ठेका मजदूरों ने साथियों को बुलाकर कंपनी के कर्मचारी को मारपीट कर घायल कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे व्यक्ति को भी मारा-पीटा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।