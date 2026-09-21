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Kushinagar News: यातायात नियमों की अनदेखी, तेज रफ्तार और लापरवाही छीन रही जिंदगी

Mon, 21 Sep 2026 12:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:39 AM IST
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Disregard for traffic rules, speeding, and negligence are claiming lives.
पडरौना। जिले से गुजरने वाले हाईवे से लेकर अन्य मार्गों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियानों के अलावा नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के बावजूद हादसों का ग्राफ नीचे नहीं नहीं आ रहा है। तेज रफ्तार, गलत साइड ड्राइविंग, हेलमेट व सीट बेल्ट की अनदेखी सहित जर्जर सड़कों के चलते हर रोज लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जब तक लोग खुद नहीं चेतेंगे तब तक हादसों पर अंकुश लगाना मुश्किल है।
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सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन हर साल जागरूकता अभियान चलाती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह, यातायात माह और स्कूली बच्चों की रैलियों के जरिए जागरूकता कराया जाता है लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। जिले की सड़कों पर रफ्तार का कहर, बिना हेलमेट वाहन चलाना और ओवर टेकिंग रोजाना जिंदगियों को लील रहा है। इसके बावजूद हादसों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आए दिन हादसों में घर के घर तबाह हो रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई का भी चालकों पर असर नहीं हो रहा है।
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यातायात निरीक्षक अश्वनी कुमार राय ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस की तरफ से जिले में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। वाहन चालकों को हेल्मेट पहनने, तेज रफ्तार व नशे में वाहन नहीं चलाने के लिए प्रेरित करने के साथ यातायात नियमाें की अनदेखी करने पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। लोगों को भी अपने दायित्वों को समझते हुए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।
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केस (1)
08 सितंबर 2026:
चौरा खास थाना क्षेत्र के फाजिलनगर बघौचघाट मार्ग पर खैरटिया गांव निवासी 37 वर्षीय चंद्रप्रकाश मणि त्रिपाठी शाम करीब सात बजे चौराहे से पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान फाजिलनगर-बघौचघाट मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान 15 को उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था।
केस (2)
09 सितंबर 2026:
अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के भिस्वा उर्फ विशुनपुरा के दर्जीया टोला निवासी राहुल यादव (30) शाम करीब पांच बजे बाइक से कप्तानगंज से घर लौट रहे थे। कप्तानगंज-पिपराई मार्ग स्थित पटखौली गांव के पास बोदरवार की तरफ से तेज रफ्तार आ रहे पिकअप की चपेट में आने से मौत हो गई थी। हादसे के समय उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था।
केस (3)
17 सितंबर 2026:
बोदरवार-अहिरौली बाजार मार्ग पर बेंदुआर गांव के पास बरवा बावन गांव निवासी 28 वर्षीय रामसमुझ साहनी और बेंदुआर के टोला भड़कुलही निवासी 24 वर्षीय किशन साहनी एक साथ बाइक से जा रहे थे। दोनों सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गए थे। रामसमुझ साहनी को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर डाॅक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया था। हेलमेट नहीं होने से सिर मेंं गंभीर चोट आई थी।

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केस (4)
17 सितंबर 2026:
पडरौना-पनियहवा मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार बेलवनिया निवासी 28 वर्षीय सुनील की मौके पर मौत हो गई थी। हादसे में बाइक पर सवार उसका साथी सलमान भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाइक सवार हेलमेट नहीं पहना था।
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