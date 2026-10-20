Kushinagar News: बाइक से टक्कर के बाद साइकिल सवार मजदूर की मौत, तीन घायल

विज्ञापन

एक बाइक पर सवार थे तीन युवक, तीनों की हालत स्थिरजानकीनगर। कसया-पडरौना राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित साखोपार इंटर कॉलेज के सामने रविवार की देर शाम बाइक व साइकिल की टक्कर में एक मजदूर की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर भिजवाया जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार घायलों की सेहत में सुधार है।मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर शाम मजदूरी कर घर लौट रहे साखोपार के टोला गंभीरिया निवासी मोतीलाल राजभर (58) साखोपार खास से मजदूरी करके लौट रहे थे। किसान इंटर कॉलेज के गेट के सामने एक बाइक पर सवार होकर बाड़ीपुल से लौट रहे साखोपार खास निवासी तीन युवक मंजीत पुत्र बांके लाल (25), विशु (21), अमित (15) की बाइक साइकिल से टकरा गई। हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना पर आए कसया थाने के एसआई उज्जवल गोड़ व विकास कुमार ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर भिजवाया जहां डॉक्टरों ने मोतीलाल राजभर को मृत घोषित कर दिया जबकि मंजीत की हालत नाजुक बताई जा रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की सूचना मिलने पर मृतक मोतीलाल के पत्नी लालती देवी, बेटे सोनू कुमार, राजकुमार, बेटी सीता, राजकुमारी का रो-रो कर बुरा हाल। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को जब शव गांव पहुंचा तो बाड़ी पुल के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। थानाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लिया गया है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। घायलों की सेहत में सुधार है।