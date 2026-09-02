Kushinagar News: जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत पर ठेकेदार ने लगा दिया चोरी का आरोप

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जल निगम (ग्रामीण) के जेई और ठेकेदार मोबाइल पर फोन कर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे। घर जाकर धमकी दी। अमरनाथ ने शिकायत वापस लेने से मना कर दिया तो ठेकेदार ने नेबुआ नौरंगिया पुलिस को तहरीर देकर जल निगम का पाइप चोरी होने का आरोप लगाया है। अमरनाथ गोड़ ने एसपी और एडीएम वित्त एवं राजस्व से शिकायत की है। नरचोचवा गांव में करीब तीन साल पहले पानी की टंकी और घरों तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ लेकिन पानी टंकी का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। जल जीवन मिशन के पोर्टल पर गांव के 15 टोलाें पर 958 घरों में पानी का कनेक्शन दर्शाया गया है। सभी घरों में टोंटी लगने का जिक्र है। इसकी जानकारी होने के बाद अमरनाथ गोड़ ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की।अमरनाथ का आरोप है कि दो दिन बाद फोन आया और फोन करने वाले ने खुद का जेई बताकर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने लका। इसके बाद ठेकेदार के साथ वे लोग घर आए लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं हुई। घर वालों से धमकी देते हुए ठेकेदार ने कहा कि शिकायत वापस नहीं लेने पर जेल जाना पड़ेगा।इसके बाद ठेकेदार ने नेबुआ नौरंगिया पुलिस को तहरीर देकर पाइप चोरी का आरोप लगाया है। सोमवार को दो सिपाही घर पहुंचे थे। अमरनाथ ने एसपी से मिलकर पूरी बात बताई है। एसपी ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है।