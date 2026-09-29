Kushinagar News: छितौनी-श्रीपतनगर बांध टूटा, कस्बे में घुसा पानी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 03:01 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 03:01 AM IST
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छितौनी। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से छितौनी-श्रीपत नगर बांध ओवरफ्लो होकर टूट गया। कुशीनगर से सटे बिहार का श्रीपतनगर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। रविवार देर रात छितौनी कस्बे के लोहिया नगर, बुलहवा पूरी नगर कल्याण नगर, गांधी नगर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में घुटने भर पानी भर गया। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कें डूब गई हैं और विद्यालय में पानी भर गया है। छितौनी इंटर कॉलेज चौराहा के पास दुकानों में भी पानी घुस गया है। कोतरहा पुल के पास मुख्य मार्ग पर पानी पहुंच गया है। यह सड़क बिहार को जोड़ती है। सोमवार को कुशीनगर सांसद विजय कुमार दूबे और खड्डा ब्लॉक प्रमुख शशांक दूबे ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सांसद ने बाढ़ खंड के अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। संवाद
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