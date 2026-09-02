Kushinagar News: भाई को राखी बांधने आई महिला का पोखरे में मिला शव

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मतीरानी देवी (60) राखी बांधने के लिए बृहस्पतिवार की शाम नाती अमित के साथ भेलया गांव आई थीं। शुक्रवार सुबह उन्होंने बुधन, सुगन, मनसी व तुलसी चारों भाइयों को राखी बांधी। शुक्रवार की शाम वह बिना किसी को बताए घर से निकल गईं। परिजनों को लगा कि वह किसी दूसरे भाई के घर गई होंगी। दूसरे दिन भाइयों ने बहनोई शिवानंद कुशवाहा को फोन किया।मतीरानी देवी के वहां भी नहीं होने की जानकारी मिलने पर परिजन चिंतित हो गए। इसके बाद तुर्कपट्टी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। सोमवार को डीह करमैनी गांव के कुछ लोग पोखरे के पास टहलने गए थे। उन्होंने पोखरे में महिला का शव देखा। सूचना पर पटहेरवा पुलिस पहुंची। थानाध्यक्ष प्रविंद्र कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संवाद