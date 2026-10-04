Kushinagar News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी

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क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि सांसद शशांक मणि त्रिपाठी को महत्वपूर्ण संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया जाना देवरिया लोकसभा क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है। उनके अनुभव और सक्रियता का लाभ समिति के कार्यों में मिलेगा। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल्स, कौशल विकास और श्रम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर सांसद की भूमिका प्रभावी रहेगी।भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने सांसद शशांक मणि त्रिपाठी पर विश्वास जताते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सांसद अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। बधाई देने वालों में वरिष्ठ भाजपा नेता व डीडीयू के छात्र नेता रहे मनोज चौबे, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम पाण्डेय, जिला उपाध्यक्ष पशुपतिनाथ जायसवाल, सुरेंद्र सिंह, सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष सत्यम शुक्ला, जिला मंत्री कन्हैया शर्मा, रामवृक्ष गिरी, मंडल अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, अमलेश तिवारी, शेषनाथ मिश्रा आदि कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है।

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फाजिलनगर। देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी को केंद्रीय टेक्सटाइल्स, स्किल डेवलपमेंट एवं श्रम मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है।