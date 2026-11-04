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Kushinagar News: कुशीनगर के सतीश यादव की बल्लेबाजी से बहरीन चैंपियन

Wed, 04 Nov 2026 02:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:29 AM IST
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Bahrain crowned champions, thanks to batting by Satish Yadav from Kushinagar
पडरौना। चेन्नई में आयोजित पहली एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में बहरीन ने मालदीव को हराकर खिताब जीत लिया। इस जीत में कुशीनगर के सतीश ने अहम भूमिका निभाई। सतीश यादव ने फाइनल में आठ गेंदों पर 30 रन बनाए।
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पहली एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में बहरीन क्रिकेट फेडरेशन की चैंपियन टीम में शामिल जिले के चार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। खासकर विकेटकीपर बल्लेबाज सतीश ने फाइनल मुकाबले में तूफानी पारी खेलकर विपक्षी टीम के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए।
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उनके प्रदर्शन की बदौलत बहरीन ने मालदीव को 21 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। 26 से 29 अक्तूबर तक चेन्नई के केसीजी कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता में एशिया की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन और इंटरनेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन के तत्वावधान में किया था।
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