Kushinagar News: कलाकारों ने पीएम गाथा का किया नाट्य मंचन

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बाजार में नमो सेवा के बैनर तले गोरखपुर की नाट्य मंच के कलाकारों ने मुख्य चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र का वर्णन नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। कलाकारों ने नरेंद्र मोदी के राष्ट्र हित में किये गए निर्णयों की गाथा से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। नाटक के माध्यम से आतंकवाद, काश्मीर की शांति व्यवस्था व अयोध्या श्री राम मंदिर व करोना काल में देश की जनता को निःशुल्क टिका सुलभ कराने का सजीव चित्रण कर मौके पर लोगो को जागरूक करने का प्रयास किया गया नाट्य मंच के कलाकारो की ओर से प्रस्तुत किए जा रहे नाटक को देखने चौराहे पर भारी भीड़ जुट गई। संवाद

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पिपरा कनक। समउर बाजार चौराहे पर सोमवार की शाम नमो सेवा के बैनर तले गोरखपुर नाट्य मंच के कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्य मंत्री से लगायत प्रधानमंत्री तक के सफर का मंचन किया।