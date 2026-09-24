Kushinagar News: बिना डीएल ई-रिक्शा दौड़ाया तो होगी कार्रवाई

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शहर से लेकर कस्बाई इलाकों तक 10 हजार से अधिक ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं। इनमें कई चालक बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ही वाहन दौड़ा रहे हैं। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही सड़क हादसों का खतरा भी बना रहता है। खासकर बाजार और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बिना प्रशिक्षण और लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाने वालों के कारण जाम की स्थिति भी बनती है।एआरटीओ डॉ. दिलीप गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। बिना डीएल ई-रिक्शा संचालित करने वालों पर चालान के साथ वाहन सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम प्रमुख बाजारों, चौराहों और व्यस्त मार्गों पर अभियान चलाएगी। उन्हाेंने बताया कि अभियान का उद्देश्य ई-रिक्शा संचालन को नियमों के दायरे में लाना और सड़क पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।