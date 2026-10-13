Kushinagar News: त्योहारों पर ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई

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पडरौना। दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली के दौरान यात्रियों की सुविधा और सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती की तैयारी की है। त्योहारों पर यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए सोमवार को एआरटीओ कार्यालय में समन्वय बैठक हुई।बैठक के दौरान निजी बस, टैक्सी, टेंपो और ई-रिक्शा संचालकों को निर्धारित किराया लेने, ओवरलोडिंग से बचने और चालकों का पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. दिलीप कुमार गुप्त ने कहा कि यात्री वाहनों में निर्धारित किराया ही लिया जाए और यात्रियों के साथ शिष्ट व्यवहार किया जाए। किसी भी स्थिति में वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी न बैठाई जाए।निजी बस, टैक्सी और ई-रिक्शा संचालकों को अपने चालकों व परिचालकों का पुलिस अथवा चरित्र सत्यापन कराकर अभिलेख सुरक्षित रखने होंगे। केवल सत्यापित चालकों से ही वाहन संचालित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चेताया कि त्योहारों के दौरान सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सार्वजनिक वाहनों और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की अनधिकृत पार्किंग तथा निर्धारित स्थानों के अलावा ठहराव पर रोक लगाने के निर्देश दिए।