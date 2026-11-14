Kushinagar News: तालाब में कीटनाशक डालने से मछलियां मारने का आरोप

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रामहरेस के मुताबिक, उन्होंने अपनी जमीन पर मछली पालन के लिए तालाब खुदवाया है। इसमें छोटी-बड़ी काफी मछलियां थीं। आरोप है कि आठ नवंबर की शाम करीब चार बजे ग्राम सभा के धर्मपुर टोला निवासी तीन लोग तालाब के किनारे खड़े थे। पूछने पर उन्होंने मछलियां देखने आने की बात कही।रामहरेस का कहना है कि अगले दिन नौ नवंबर की सुबह जब वह तालाब पर पहुंचे तो तीनों लोग फिर वहां मौजूद थे। इस दौरान पानी में कई मछलियां मरी हुई तैर रही थीं। उन्होंने आशंका जताई कि आठ नवंबर की शाम तालाब में कीटनाशक डाला गया होगा और अगले दिन तीनों लोग मछलियों की स्थिति देखने पहुंचे थे।इस संबंध में नेबुआ नौरंगिया थाने के उपनिरीक्षक दिनेश कुमार साहनी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।