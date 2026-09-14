Kushinagar News: क्रॉस कंट्री दौड़ में अभिषेक और खुशबू अव्वलि
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:59 AM IST
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बनकटा बाजार। तरुअनवा स्थित मिनी स्टेडियम में रविवार को ग्रामीण अंचल स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता हुई। विभिन्न जिलों से पहुंचे एथलीटों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बालक वर्ग की दौड़ में 68 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें गोरखपुर के अभिषेक कुमार ने प्रथम, प्रिंस निषाद ने द्वितीय और हाटा के आकाश सिंह ने तृतीय स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में 30 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।
बनारस की खुशबू प्रथम, देवरिया की काजल द्वितीय और तमकुहीराज की आंचल यादव तृतीय रहीं। विजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अंत में हॉकी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।
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फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बालक वर्ग की दौड़ में 68 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें गोरखपुर के अभिषेक कुमार ने प्रथम, प्रिंस निषाद ने द्वितीय और हाटा के आकाश सिंह ने तृतीय स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में 30 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।
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बनारस की खुशबू प्रथम, देवरिया की काजल द्वितीय और तमकुहीराज की आंचल यादव तृतीय रहीं। विजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अंत में हॉकी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।
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