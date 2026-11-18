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रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 05055 छपरा से 18 नवंबर (बुधवार) को रात आठ बजे रवाना होगी। यह ट्रेन मशरक, गोपालगंज, थावे, तमकुही रोड और पडरौना होते हुए रात 1:15 बजे कप्तानगंज और रात 2:35 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसके बाद गोंडा, कानपुर सेंट्रल, झांसी और इटारसी होते हुए तीसरे दिन दोपहर 12 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 05056 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 20 नवंबर (शुक्रवार) को दोपहर तीन बजे रवाना होगी। यह ट्रेन दूसरे दिन दोपहर 3:05 बजे कानपुर सेंट्रल और रात 10:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। तीसरे दिन रात 12:10 बजे कप्तानगंज, रात 1:12 बजे पडरौना और सुबह 3:10 बजे थावे होते हुए सुबह 5:45 बजे छपरा पहुंचेगी।