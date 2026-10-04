Kushinagar News: राहत सामग्री के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं

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रकबा जंगली पट्टी स्थित प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ की स्थिति और राहत-बचाव कार्यों की जानकारी लेने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि अचानक हुई भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए करीब साढ़े छह लाख क्यूसेक पानी के दबाव से एपी तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ। घटना के 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खुद प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि बड़ी आपदा के बावजूद जनहानि नहीं होना राहत की बात है।बाढ़ से प्रभावित किसानों को बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान-कृषि मंत्री ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित किसान मसूर, राई, चना, मटर, गेहूं सहित अन्य फसलों के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। उन्हें बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। बाढ़ से फसलों और कृषि संसाधनों को हुए नुकसान का आकलन कराया जाएगा और नियमानुसार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सांसद और विधायक भी प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों के भोजन और अन्य जरूरतों की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने और राहत-बचाव कार्य प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, बांटी राहत किट-इसके बाद कृषि मंत्री सेवरही विकासखंड के बाढ़ प्रभावित जंगली पट्टी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और राहत किट वितरित की। ग्रामीणों ने बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं और अपनी जरूरतों से उन्हें अवगत कराया। मंत्री ने शासन-प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया।तीन बच्चों को प्रमाणपत्र, दिव्यांगों को मिले सहायक उपकरण-जवही मलाही एहतमाली गांव में बाल सेवा योजना/स्पॉन्सरशिप योजना के तहत चयनित तीन बच्चों सुहानी, मुन्नी और रूपा को प्रमाणपत्र और फल की टोकरी देकर लाभान्वित किया गया। वहीं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से जलेश्वर प्रसाद को व्हीलचेयर तथा संतोष कुमार, दिनेश और सुनीता देवी को ट्राईसाइकिल दी गई। इस दौरान देवरिया-कुशीनगर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, तमकुहीराज विधायक डॉ. असीम कुमार राय, एडीएम वित्त एवं राजस्व पवन कुमार, एएसपी, एसडीएम तमकुहीराज, तहसीलदार, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेन्द्र कुमार गौतम, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, महिला कल्याण विभाग के नलिन सिंह सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।