Kushinagar News: गांधी चौक से बिजली घर तक 34 लाख से बनेगा पाथवे, जाम से मिलेगी राहत

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नगर के प्रमुख चौक-चौराहों के सुंदरीकरण के उद्देश्य से कराए जा रहे इस कार्य से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। गांधी चौक से रोडवेज और बिजली घर के आसपास तक का यह मार्ग नगर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इस पर लोगों की आवाजाही बनी रहती है।ऐसे में पाथवे पर इंटरलॉकिंग होने से पैदल चलने वालों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही, सड़क पर आवागमन व्यवस्थित होने से जाम की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में ईओ अंकिता शुक्ला ने बताया कि नगर में पाथवे पर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा मिले और जाम की समस्या से निजात दिलाने में मदद मिल सके।