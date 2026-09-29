Kushinagar News: स्वास्थ्य शिविर व संगोष्ठी का आयोजन हुआ

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सीएचसी की टीम ने आचार्यों, कर्मचारियों तथा छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की सामान्य जांच की। चिकित्सकों ने आवश्यकतानुसार दवाओं के साथ उचित परामर्श दिया। टीम मेंं स्वास्थ्य विभाग के डॉ. दिनेश राय, डॉ. अंतिमा सिंह, डॉ. अनामिका सिंह, अनुज तिवारी आदि शामिल रहे।स्वास्थ्य गोष्ठी में प्राचार्य डॉ. केसी चौरसिया ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खान-पान और दिनचर्या में आवश्यक बदलाव करना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित दिनचर्या अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। इसके अलावे डाक्टरों ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी जानकारियां दिया।कार्यक्रम प्रभारी डॉ. विजय पंवार ने सभी चिकित्सकों, महाविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। शिविर में डॉ. महात्मा प्रणव कुमार चतुर्वेदी, डॉ. पंकज कुमार, डॉ. प्रशांत बौद्ध, डॉ. अमरजीत यादव, डॉ. शैलेश प्रजापति, डॉ. सुकेश कुमार, डॉ. बृजेश कुमार, डॉ. रितेश, डॉ. गिरिजेश गौड़, डॉ. विवेकानंद, डॉ. श्रवण, डॉ. गिरिजेश मिश्र, डॉ. राम प्रकाश, डॉ. रविप्रकाश, डॉ. सरिता सिंह, डॉ. देवेंद्र त्रिपाठी, डॉ. पुनीत आदि मौजूद रहे।