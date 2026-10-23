Kushinagar News: छठ से पहले दो माह के मानदेय भुगतान की मांग उठाई

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उषा शर्मा ने दिवाली और छठ के लिए अतिरिक्त मानदेय देने की भी मांग उठाई। कार्यकर्ता सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि दिवाली और छठ हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। इन अवसरों पर कपड़ों, घर की जरूरतों और पूजा सामग्री पर काफी रुपये खर्च होते हैं। समय पर मानदेय और अतिरिक्त भुगतान से आर्थिक बोझ कम होगा। दुर्गावती देवी ने कहा कि त्योहारों से पहले मानदेय मिलने से काफी राहत मिलेगी। उम्मीद है कि विभाग इस वर्ष भी बकाया मानदेय का भुगतान करेगा।

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दुदही। दुदही ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने छठ पर्व से पहले मानदेय भुगतान की मांग की है। उन्होंने सितंबर और अक्तूबर माह का मानदेय समय पर देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इन प्रमुख त्योहारों के लिए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की भी मांग की है। दुदही ब्लॉक की अध्यक्ष उषा शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय समय पर देने को कहा।