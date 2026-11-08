Kushinagar News: दिवाली और छठ पर निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी, 111 टीमें तैनात

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कसया। दिवाली और छठ पर्व पर निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए बिजली विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। त्योहार के दौरान बिजली से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 111 टीमें गठित की गई हैं। जिले के सभी 37 बिजली उपकेंद्रों पर ये टीमें तीन पालियों में ड्यूटी करेंगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं।पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत वितरण मंडल कुशीनगर ने त्योहारों को देखते हुए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यहां से बिजली आपूर्ति की निगरानी की जाएगी। कहीं भी आपूर्ति बाधित होने या तकनीकी खराबी आने पर संबंधित टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर समस्या दूर करेगी। जरूरत के अनुसार ट्रांसफार्मरों और अन्य उपकरणों की क्षमता बढ़ाने के साथ जर्जर तारों और खंभों को बदलने का काम भी कराया जा रहा है। बिजलीघरों और आपूर्ति लाइनों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।विभाग की ओर से धनतेरस से शुरू की गई यह व्यवस्था छठ पूजा तक जारी रहेगी। सभी बिजलीघरों पर कर्मचारियों की तैनाती के साथ अधिकारियों को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। उपकेंद्रों के अवर अभियंता और तकनीकी कर्मचारी बिजली आपूर्ति पर नजर रखेंगे। मोबाइल फोन के माध्यम से भी शिकायतें सुनी जाएंगी, ताकि समस्या की जानकारी मिलते ही उसका समाधान कराया जा सके।कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता प्रसून त्यागी के नेतृत्व में तय की गई है। कार्यकारी अधिकारी मनीष कुमार के साथ कर्मचारी तीन पालियों में ड्यूटी करेंगे। प्रथम पाली सुबह छह से दोपहर दो बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर दो से रात 10 बजे तक और तृतीय पाली रात 10 से सुबह छह बजे तक चलेगी। विभाग ने सभी कर्मचारियों को शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।बिजली आपूर्ति बाधित होने या किसी तकनीकी समस्या की शिकायत के लिए उपभोक्ता कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 7054177824 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1912 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग का कहना है कि शिकायत मिलते ही संबंधित टीम को मौके पर भेजकर समस्या दूर कराने का प्रयास किया जाएगा।वर्जनजिले के सभी उपकेंद्रों पर कर्मचारी तैनात रहेंगे। सभी की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 111 टीमें लगाई गई हैं।-वाईपी सिंह, अधीक्षण अभियंता