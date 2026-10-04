Kushinagar News: खड्डा में 3346 व तमकुही में 4389 हेक्टेयर फसल की क्षति

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एपी तटबंध कटने के बाद मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ, सांसद देवरिया शशांक मणि व विधायक तमकुहीराज असीम कुमार के साथ बेदूपार में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों का निरीक्षण कर जरूरी उपाय के निर्देश दिए। किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिलाने के लिए बुधवार से राजस्व विभाग की टीमों ने सर्वे शुरू किया। सर्वे टीम ने बाढ़ के पानी से नष्ट करीब 4389 हेक्टेयर क्षेत्रफल के सर्वे का काम पूरा कर लिया हैं। विज्ञापन

इस क्षेत्र में धान व गन्ने की फसल प्रभावित हैं। बाढ़ के फसल से सर्वाधिक नष्ट होने वाली फसल गन्ना हैं। फसलों के सर्वे के लिए तमकुहीराज तहसील के अलावा पडरौना और हाटा तहसील के लेखपालों की भी ड्यूटी लगाई गई है। संवाद एपी तटबंध कटने के बाद मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ, सांसद देवरिया शशांक मणि व विधायक तमकुहीराज असीम कुमार के साथ बेदूपार में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों का निरीक्षण कर जरूरी उपाय के निर्देश दिए। किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिलाने के लिए बुधवार से राजस्व विभाग की टीमों ने सर्वे शुरू किया। सर्वे टीम ने बाढ़ के पानी से नष्ट करीब 4389 हेक्टेयर क्षेत्रफल के सर्वे का काम पूरा कर लिया हैं।इस क्षेत्र में धान व गन्ने की फसल प्रभावित हैं। बाढ़ के फसल से सर्वाधिक नष्ट होने वाली फसल गन्ना हैं। फसलों के सर्वे के लिए तमकुहीराज तहसील के अलावा पडरौना और हाटा तहसील के लेखपालों की भी ड्यूटी लगाई गई है। संवाद

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कुशीनगर/तमकुहीराज। नारायणी नदी में उफान आने के बाद खड्डा तहसील और एपी बांध टूटने से तमकुहीराज तहसील क्षेत्र में किसानों की धान, गन्ना समेत सब्जी की फसल प्रभावित हुई है। सीएम के निर्देश के बाद जिला प्रशासन अतिरिक्त लेखपालों की ड्यूटी लगाकर सर्वे कराया जा रहा है। शुक्रवार को तमकुहीराज तहसील क्षेत्र में 4389 हेक्टेयर और खड्डा तहसील क्षेत्र में 3346 हेक्टेयर (19113 एकड़) किसानों की सफल बाढ़ से प्रभावित हुई है। अभी भी नुकसान हुए फसलों का सर्वे जारी है।