Kushinagar News: शिविर में 196 लोगों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

विज्ञापन

रोटरी क्लब के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह और सचिव दुर्गेश चतुर्वेदी ने कहा कि शिविर का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को आसपास ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराना है। सह-संरक्षक वाहिद अली ने कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और उचित चिकित्सकीय परामर्श स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद डॉ. सुधा माथुर, डॉ. नदा अली इमरान, डॉ. उमर जमा, डॉ. यश माथुर, डॉ. कादिर अंसारी, डॉ. श्याम बिहारी जायसवाल, डॉ. जेके पटेल आदि ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें जरूरत के अनुसार दवाएं और उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय बताए।इस दौरान जितेंद्र जायसवाल, अखिलेश शर्मा, विजय कृष्ण द्विवेदी, दिनेश यादव, सुनील सिंह, अमरेंद्र नारायण सिंह, सरवरे आलम आदि मौजूद रहे।