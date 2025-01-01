Kaushambi News: युवक का शव फंदे से लटका मिला, घरेलू कलह के कारण आत्महत्या की आशंका
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:52 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:52 AM IST
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संदीपन घाट थाना क्षेत्र के धन्नी गांव में एक युवक का कमरे में फंदे से लटका हुआ शव मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का निरीक्षण कर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन घरेलू विवाद के कारण आत्महत्या की आशंका जता रहे हैं।
धन्नी, मूरतगंज निवासी अमित कुमार उर्फ पिंटू का 10 नवंबर को अपनी पत्नी भारती देवी गौतम से खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया था। परिजनों के मुताबिक, विवाद के बाद पत्नी ने इसकी जानकारी अपने मायके में पिता रंजीत कुमार और भाई सचिन कुमार को दी।
इसके बाद, शाम करीब सात बजे वह अपने पिता के साथ मायके चली गई। बताया गया कि पत्नी के जाने के बाद अमित कुमार ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, तो युवक का शव पंखे के सहारे दुपट्टे से लटका मिला। शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया और चीख-पुकार शुरू हो गई।
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सूचना मिलने पर संदीपन घाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
इस संबंध में संदीपनघाट थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह नागर ने बताया कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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धन्नी, मूरतगंज निवासी अमित कुमार उर्फ पिंटू का 10 नवंबर को अपनी पत्नी भारती देवी गौतम से खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया था। परिजनों के मुताबिक, विवाद के बाद पत्नी ने इसकी जानकारी अपने मायके में पिता रंजीत कुमार और भाई सचिन कुमार को दी।
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इसके बाद, शाम करीब सात बजे वह अपने पिता के साथ मायके चली गई। बताया गया कि पत्नी के जाने के बाद अमित कुमार ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, तो युवक का शव पंखे के सहारे दुपट्टे से लटका मिला। शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया और चीख-पुकार शुरू हो गई।
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सूचना मिलने पर संदीपन घाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
इस संबंध में संदीपनघाट थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह नागर ने बताया कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।