Kaushambi News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से महिला की मौत

विज्ञापन



फतेहपुर जनपद के जहांगीर नगर गहुरा निवासी मोईन उल्ला बुधवार को अपनी मां आयशा बानो (48) पत्नी बरकत उल्ला और बहन को बाइक पर बैठाकर सिराथू इलाज कराने आया था। दोपहर में तीनों बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वे रामसहायपुर गांव में जनार्दन पांडेय के घर के समीप पहुंचे तभी आयशा बानो अचानक बाइक से नीचे गिर गईं। इसी बीच, सिराथू की तरफ जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। विज्ञापन

हादसे के बाद घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पइंसा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विज्ञापन विज्ञापन

पइंसा कोतवाली प्रभारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिल गई है। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर जनपद के जहांगीर नगर गहुरा निवासी मोईन उल्ला बुधवार को अपनी मां आयशा बानो (48) पत्नी बरकत उल्ला और बहन को बाइक पर बैठाकर सिराथू इलाज कराने आया था। दोपहर में तीनों बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वे रामसहायपुर गांव में जनार्दन पांडेय के घर के समीप पहुंचे तभी आयशा बानो अचानक बाइक से नीचे गिर गईं। इसी बीच, सिराथू की तरफ जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया।हादसे के बाद घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पइंसा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।पइंसा कोतवाली प्रभारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिल गई है। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

थाना क्षेत्र के रामसहायपुर गांव के पास बुधवार दोपहर करीब एक बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला अपने बेटे और बेटी के साथ सिराथू से इलाज कराकर घर लौट रही थी। तभी वह चलती बाइक से अचानक नीचे गिर गई और पीछे से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली के पहिये के नीचे आ गई। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई।