Kaushambi News: स्टंटबाजी और बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे वाहन, राहगीरों की सुरक्षा खतरे में

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स्थानीय लोगों ने बताया कि वन गमन मार्ग पर आए दिन युवक खतरनाक तरीके से वाहन चलाते दिखाई देते हैं। सड़क पर स्टंटबाजी के दौरान राहगीरों और दूसरे वाहन चालकों के साथ गंभीर हादसा हो सकता है। इसके बावजूद ऐसे युवकों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।इनसेटबिना नंबर प्लेट वाहनों पर कार्रवाई की मांगलोगों का कहना है कि हाईवे पर बिना नंबर प्लेट के युवाओं के जत्थे तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहनों की पहचान करना भी मुश्किल होता है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस और यातायात विभाग से स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और बिना नंबर प्लेट व तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है।-वर्जनयातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बिना नंबर प्लेट और तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के साथ स्टंटबाजी करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना पुलिस के सहयोग से भी जांच कराई जाएगी।संतोष सिंह, सीओ यातायात