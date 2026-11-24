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सैता विद्युत उपकेंद्र से शेरगढ़, मूरतगंज, जीवनगंज, सर्वाकाजी, मितवापुर, बलिहावादेह, भीखमपुर और चंदवारी समेत आसपास के गांवों में बिजली आपूर्ति की जाती है। खंभे टूटने से इन गांवों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैता विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता राजपत ने बताया कि डंपर की टक्कर से दो एचटी खंभे टूटे हैं। खंभे तोड़ने वाले डंपर के खिलाफ पुलिस से शिकायत की जाएगी। विभागीय कर्मचारी नए खंभे लगाने में जुटे हैं। जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद

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सैता विद्युत उपकेंद्र के शेरगढ़ गांव के पास रविवार की रात मिट्टी लादकर जा रहे एक डंपर ने सड़क किनारे लगे हाईटेंशन (एचटी) लाइन के दो बिजली पोल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों खंभे टूटकर गिर गए। इससे शेरगढ़ समेत आसपास के आठ गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। अचानक बिजली गुल होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा।