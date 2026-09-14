Kaushambi News: मनौरी स्टेशन पर मालगाड़ी के डिब्बे में मिली ढाई साल की मासूम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:02 AM IST
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मनौरी रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर एक मालगाड़ी के डिब्बे में करीब ढाई साल की मासूम अकेली खेलती हुई मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जीआरपी ने बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया और बाद में उसे प्रयागराज के खुल्दाबाद स्थित चाइल्डलाइन के सुपुर्द कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर मालगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी थी। इंजन के पास लगे दो डिब्बों के दरवाजे खुले हुए थे, जिसमें एक छोटी बच्ची दिखाई दी। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।
मौके पर पहुंचे जीआरपी इंस्पेक्टर पवन दुबे बच्ची को लेकर पूरामुफ्ती कोतवाली पहुंचे। पुलिस के अनुसार, बच्ची के शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और वह अपना नाम, पता तथा परिजनों के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही थी। पुलिस ने चाइल्डलाइन से संपर्क किया। इसके बाद सुपरवाइजर सीमा पाल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचीं और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्ची को सौंप दिया।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर मालगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी थी। इंजन के पास लगे दो डिब्बों के दरवाजे खुले हुए थे, जिसमें एक छोटी बच्ची दिखाई दी। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।
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मौके पर पहुंचे जीआरपी इंस्पेक्टर पवन दुबे बच्ची को लेकर पूरामुफ्ती कोतवाली पहुंचे। पुलिस के अनुसार, बच्ची के शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और वह अपना नाम, पता तथा परिजनों के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही थी। पुलिस ने चाइल्डलाइन से संपर्क किया। इसके बाद सुपरवाइजर सीमा पाल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचीं और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्ची को सौंप दिया।
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