Kaushambi News: अवैध पटाखा कारोबार करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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निरीक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर रसूलपुर टप्पा मोड़ के पास रहमान मार्केट में दबिश दी गई। यहां से मो. सलमान पुत्र मो. फारुख निवासी बुद्धपुरी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 18 कार्टून पटाखे और आठ किलो बारूद बरामद हुआ है। शनिवार को खरका मोहल्ला में मन्नत मैरिज हाल के समीप एक मकान में पुलिस ने छापेमारी की और मो. तालिब पुत्र मो. कैशर निवासी बुद्धपुरी को गिरफ्तार किया।उसके कब्जे से 26 प्लास्टिक बोरियों में अवैध पटाखे और 11 किलोग्राम बारूद बरामद हुआ है। अवैध रूप से भंडारित पटाखा और बारूद बरामद होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम एक्ट समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दिया है।