कौशांबी: रत्नागिरी टावर में इनकम टैक्स अधिकारी के घर चोरी, तड़के काले कपड़ों में घुसा चोर; शोर मचाने पर फरार

कौशांबी थाना क्षेत्र स्थित रत्नागिरी टावर में एक इनकम टैक्स अधिकारी के घर में चोरी का मामला सामने आया है। घटना 29 अगस्त की तड़के करीब 5:30 बजे की बताई गई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ बीएनएस की धारा 305(ए) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, रत्नागिरी टावर, ईडीएम मॉल रोड स्थित आर-301 फ्लैट में रहने वाली भूमि श्रीवास्तव, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सुबह करीब 5:30 बजे घर के डाइनिंग रूम से कुछ गतिविधि की आवाज सुनकर जागीं। उन्होंने लाइट जलाकर बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खोला तो डाइनिंग रूम में काले कपड़े पहने और बैग लिए एक व्यक्ति दिखाई दिया। विज्ञापन



उन्होंने शोर मचाकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उन्हें कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। एसीपी इंदिरापुरम का कहना है कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार, रत्नागिरी टावर, ईडीएम मॉल रोड स्थित आर-301 फ्लैट में रहने वाली भूमि श्रीवास्तव, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सुबह करीब 5:30 बजे घर के डाइनिंग रूम से कुछ गतिविधि की आवाज सुनकर जागीं। उन्होंने लाइट जलाकर बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खोला तो डाइनिंग रूम में काले कपड़े पहने और बैग लिए एक व्यक्ति दिखाई दिया।उन्होंने शोर मचाकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उन्हें कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। एसीपी इंदिरापुरम का कहना है कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

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