Kaushambi News: अंधेरे में गली-मोहल्ले...रोशनी बेखबर

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मंझनपुर में चौराहे से ओसा तक एक तरफ की स्ट्रीट लाइट बंद हैं। सिराथू मार्ग पर चक नगर द्वितीय के कोर्रो मोड़ के पास चार-पांच लाइट नहीं जल रही हैं। भरवारी में कोखराज मुख्य मार्ग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमरूपुर तक करीब दो महीने से लाइट बंद हैं। टीकरडीह बाजार, पंचम पाल के घर के पास, टिकरी डेरा, सांई का पूरा जाने वाले रास्ते, प्राथमिक विद्यालय टीकरडीह और बैरहना में हाईमास्ट लाइट भी बंद है।मनौरी और तिल्हापुर मोड़ जाने वाले मुख्य मार्ग पर दर्जनभर से अधिक स्ट्रीट लाइट खराब हैं। सीएचसी चायल जाने वाले मार्ग पर भी करीब आधा दर्जन लाइट बंद हैं। इससे मरीजों और तीमारदारों को परेशानी हो रही है। पश्चिम शरीरा के वार्ड दो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में करीब 30 लाइट खराब हैं। चरवा के वार्ड पांच सुभाष चंद्र बोस नगर के तिराहा मार्ग पर लगा हाईमास्ट भी करीब एक वर्ष से बंद है।नगर पंचायत के 13 वार्डों में 992 स्ट्रीट लाइट लगी हैं, जिनमें 850 जल रही हैं। वार्ड छह भगौतीगंज और वार्ड सात गांधी नगर में लाइट खराब हैं, जिनकी मरम्मत चल रही है। ईओ अंशुमान सिंह ने बताया कि पिछले एक वर्ष में मरम्मत पर करीब साढ़े छह लाख रुपये खर्च हुए हैं। नवरात्र से पहले सभी लाइट दुरुस्त करा दी जाएंगी है।मेरी दुकान सिराथू रोड पर है। सड़क किनारे लगी चार-पांच स्ट्रीट लाइट महीनों से खराब हैं। रात में अंधेरा रहने से हादसे का खतरा बना रहता है। प्रमुख मार्ग होने के कारण लाइट जल्द ठीक होनी चाहिए।- जाहिद खान, दुकानदार, मंझनपुरमेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास ओसा जाने वाले मार्ग के एक तरफ की लाइट खराब हैं। रात में अस्पताल जाने वाले मरीजों को सड़क पार करना पड़ता है। अंधेरे के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।- सचिन कुमार, दुकानदार, मंझनपुरवार्ड नंबर पांच के दशरथपुर से बिसारा तक और हीरो बाइक एजेंसी से गेस्ट हाउस तक लगी स्ट्रीट लाइट करीब तीन महीने से नहीं जल रही हैं। रात में अंधेरे के कारण लोगों को परेशानी होती है।- मान सिंह मौर्य,गिरसा, भरवारीवर्जन::बिजली आपूर्ति बाधित होने से स्ट्रीट लाइट प्रभावित होती हैं। नगर पालिका और नगर पंचायतों को अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर स्ट्रीट लाइट के खंभों को बिजली देने के निर्देश दिए गए हैं।- शामिल प्रभाकर, एडीएम वित्त