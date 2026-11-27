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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक लाल बाबू मौर्य ने कहा कि सफल जीवन के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थियों को इनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना चाहिए। तर्कशक्ति से ही नवाचार और नई तकनीक विकसित करने की क्षमता बढ़ती है।जल संरक्षण, संतुलित भोजन और प्लास्टिक के दुष्प्रभाव बताएनेहरू ग्राम भारतीय डीम्ड यूनिवर्सिटी की विशेषज्ञ डॉ. किरन गुप्ता ने प्लास्टिक के दुष्प्रभाव, जल संरक्षण और संतुलित भोजन की आवश्यकता बताई। उन्होंने विद्यार्थियों को फास्ट फूड से दूर रहने की सलाह दी। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज के डॉ. संजय श्रीवास्तव ने दूध, तेल, हल्दी और मसालों में मिलावट की पहचान के घरेलू तरीके बताए। साथ ही मधुमेह, रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी।प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभापोस्टर प्रतियोगिता में नंदनी प्रथम, छवि द्वितीय और मीनाक्षी तृतीय रहीं। मॉडल प्रदर्शनी में प्रियल सोनी प्रथम, महक तिवारी द्वितीय और शिखा आनंद तृतीय स्थान पर रहीं। विजेताओं को प्रमाणपत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समन्वयक वसीम अहमद ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी। प्रधानाचार्या कविता सिंह ने आभार जताया।