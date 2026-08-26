Kaushambi News: डेयरी और मिठाई की दुकानों से दूध, खोया व पेड़े के नमूने लिए
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:43 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
रक्षाबंधन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को मंझनपुर, शमसाबाद और दारानगर में डेयरी व मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दूध, खोया और पेड़े के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय शिव प्रताप तिवारी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भरत कुमार मिश्र ने मंझनपुर के पाल चौराहा स्थित पाल डेयरी से मिश्रित दूध और दारानगर स्थित मिश्रा स्वीट हाउस से खोया का नमूना लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गायत्री ने शमसाबाद स्थित आदित्य स्वीट शॉप से पेड़े का नमूना संग्रहीत किया।
अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों को स्वच्छ तरीके से रखने, लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने और पैक्ड खाद्य पदार्थों पर सही लेबल लगाने के निर्देश दिए। टीम ने आसपास मौजूद लोगों को भी सुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय शिव प्रताप तिवारी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भरत कुमार मिश्र ने मंझनपुर के पाल चौराहा स्थित पाल डेयरी से मिश्रित दूध और दारानगर स्थित मिश्रा स्वीट हाउस से खोया का नमूना लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गायत्री ने शमसाबाद स्थित आदित्य स्वीट शॉप से पेड़े का नमूना संग्रहीत किया।
विज्ञापन
अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों को स्वच्छ तरीके से रखने, लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने और पैक्ड खाद्य पदार्थों पर सही लेबल लगाने के निर्देश दिए। टीम ने आसपास मौजूद लोगों को भी सुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक किया।
विज्ञापन