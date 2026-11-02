Kaushambi News: धान खरीद केंद्र खुले, उपज लेकर नहीं पहुंचे किसान

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सिराथू एफसीआई धान क्रय केंद्र प्रभारी कंचन ने बताया कि अब तक 70 किसानों ने पंजीयन कराया है। बारिश के कारण फसल तैयार न होने से किसान धान लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। बाजार खरीद के लिए दो क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन उपज उपलब्ध नहीं होने से अब तक खरीद नहीं हो सकी है। किसानों से संपर्क कर उपज तैयार होने की जानकारी ली जा रही है।-इनसेटमंडी के दोनों केंद्रों पर 61 किसानों ने दी जानकारीओसा मंडी में बनाए गए दो धान क्रय केंद्रों पर पहले केंद्र में 23 और दूसरे में 38 किसान पहुंचे। किसानों ने खरीद प्रक्रिया की जानकारी लेने के साथ रजिस्टर में नाम दर्ज कराया और फसल तैयार होने का संभावित समय भी बताया। केंद्र प्रभारी शालिनी शर्मा ने बताया कि किसानों को नमी वाला धान सुखाकर लाने की सलाह दी गई है। बोरों की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है।-इनसेटअजुहा में 100 किसानों को मिला टोकनअजुहा विपणन शाखा के केंद्र प्रभारी चंद्रभूषण राय ने बताया कि सोमवार को 100 किसानों को टोकन दिया गया है। कुछ किसान धान का नमूना लेकर पहुंचे थे लेकिन उसमें नमी अधिक मिली। ऐसे किसानों को दो से चार दिन धान सुखाकर लाने की सलाह दी गई है। मानक के अनुरूप सूखा धान आने पर खरीद शुरू करा दी जाएगी।