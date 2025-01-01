Kaushambi News: घर-घर रसोई गैस... ताक पर सुरक्षा के लिए जांच

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घरों में लगे गैस उपकरणों की नियमित अंतराल में जांच नहीं करने से जर्जर पाइप, खराब रेग्युलेटर या चूल्हे की संभावित खामी का पता आखिर कैसे चलेगा। यह स्थिति सामान्य उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, खासकर घर की महिलाओं के लिए ठीक नहीं है।पेट्रोलियम कंपनियों और गैस एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल इसलिए भी गंभीर हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं को गैस के सुरक्षित इस्तेमाल की सलाह देने के बावजूद निर्धारित अवधि में उपकरणों की वास्तविक जांच होती नजर नहीं आ रही है। कागज में पांच साल की जांच व्यवस्था है मगर जमीन पर कई उपभोक्ता सालों से जांच करने वाले कर्मचारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुतेरे ऐसे हैं, जिन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है।हादसे के बाद जागे तो किस काम की व्यवस्थायदि पांच साल में एक बार होने वाली जांच भी उपभोक्ताओं के घर जाकर नहीं की जा रही है तो सुरक्षा के दावों की निगरानी कौन कर रहा है। यह बड़ा सवाल है। केवल गैस बुकिंग, सिलिंडर वितरण और सुरक्षा संदेशों तक जिम्मेदारी सीमित रहने से दुर्घटनाओं का खतरा कम नहीं होगा।गैस कनेक्शन लेने के बाद कभी किसी कर्मचारी को घर पर जांच करते नहीं देखा। उपभोक्ताओं से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन एजेंसी की ओर से खुद कितनी निगरानी की जा रही है, इसकी जानकारी नहीं है।मान सिंह, बिसारा।उपकरणों की पांच साल में एक बार जांच की व्यवस्था होने की बात तो जानते हैं लेकिन घर में कोई कर्मचारी गैस चूल्हा, पाइप या रेग्युलेटर देखने नहीं आया। घरेलू रसोई गैस का इस्तेमाल रोज होता है, ऐसे में उपकरणों की सुरक्षा जांच को नजरअंदाज करना गंभीर मामला है।आकाश यादव गुवारा तैयबपुर।ग्रामीण क्षेत्रों में तो गैस सुरक्षा जांच की व्यवस्था और भी कमजोर नजर आती है। महिलाओं और परिवारों को गैस के सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी देने के साथ-साथ उपकरणों की समय-समय पर जांच भी जरूरी है। अभी तक गैस उपकरणों या पाइप का कोई निरीक्षण करने नहीं आया।शफीक अहमद भैला मकदूमपुर।वर्जनघरेलू गैस कनेक्शनों और उपकरणों की सुरक्षा जांच के नियम संबंधित तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं। इस संबंध में तेल कंपनियों से बातचीत कर नियम के मुताबिक सुरक्षा संबंधी जांच के लिए पत्र लिखा जाएगा। एजेंसियों को नियमानुसार उपभोक्ताओं के घर जाकर गैस उपकरणों की जांच करने के लिए भी कहा जाएगा।मंगेश कुमार मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी