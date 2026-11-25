Kaushambi News: दीपों की रोशनी से जगमगाया कुबरी घाट, देव दीपावली की धूम
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 25 Nov 2026 12:41 AM IST
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गंगा गोमती संस्था और जिला गंगा समिति के संयुक्त तत्वावधान में कड़ाधाम स्थित कुबरी घाट के गंगा आरती स्थल घाट पर भव्य देव दीपावली उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, हवन-पूजन, गंगा आरती और भक्ति गीतों से पूरा घाट भक्तिमय हो उठा।
कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष विनय पांडेय ने मुख्य अतिथि का चंदन लगाकर और चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। उन्हें मां गंगा और माता शीतला की प्रतिमा भेंट की गई। विशिष्ट अतिथि सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी, डीएफओ अजय कुमार पांडेय, सीएमओ डॉ. संजय कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक एलबी मौर्य सहित अन्य अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
उत्सव में स्काउट-गाइड और विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। मुख्य अतिथि ने प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित किया। लोक गायिका एवं संस्था की उपाध्यक्ष अंजना देवी पांडेय ने पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन आशीष कुमार विश्वकर्मा ने किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन और मां गंगा की आरती की गई। श्रद्धालुओं को गंगा स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इस दाैरान निलेश साहू, दीपू शुक्ला, श्यामू गंगावासी, अमित निषाद, अवधेश मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष विनय पांडेय ने मुख्य अतिथि का चंदन लगाकर और चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। उन्हें मां गंगा और माता शीतला की प्रतिमा भेंट की गई। विशिष्ट अतिथि सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी, डीएफओ अजय कुमार पांडेय, सीएमओ डॉ. संजय कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक एलबी मौर्य सहित अन्य अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
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उत्सव में स्काउट-गाइड और विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। मुख्य अतिथि ने प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित किया। लोक गायिका एवं संस्था की उपाध्यक्ष अंजना देवी पांडेय ने पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन आशीष कुमार विश्वकर्मा ने किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन और मां गंगा की आरती की गई। श्रद्धालुओं को गंगा स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इस दाैरान निलेश साहू, दीपू शुक्ला, श्यामू गंगावासी, अमित निषाद, अवधेश मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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