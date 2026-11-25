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कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष विनय पांडेय ने मुख्य अतिथि का चंदन लगाकर और चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। उन्हें मां गंगा और माता शीतला की प्रतिमा भेंट की गई। विशिष्ट अतिथि सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी, डीएफओ अजय कुमार पांडेय, सीएमओ डॉ. संजय कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक एलबी मौर्य सहित अन्य अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।उत्सव में स्काउट-गाइड और विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। मुख्य अतिथि ने प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित किया। लोक गायिका एवं संस्था की उपाध्यक्ष अंजना देवी पांडेय ने पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन आशीष कुमार विश्वकर्मा ने किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन और मां गंगा की आरती की गई। श्रद्धालुओं को गंगा स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इस दाैरान निलेश साहू, दीपू शुक्ला, श्यामू गंगावासी, अमित निषाद, अवधेश मिश्रा आदि मौजूद रहे।