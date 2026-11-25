विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टॉस जीतकर मंझनपुर ने पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी कड़ा की टीम को अभिषेक सिंह (38 रन) और प्रियांशु ओझा (40 रन) ने अच्छी शुरुआत दी। इसके बाद मिथुन सिंह ने नाबाद 45 रन की पारी खेलकर टीम का स्कोर 159 रन तक पहुंचाया। वहीं मंझनपुर को जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य मिला।लक्ष्य का पीछा करने उतरी मंझनपुर की ओर से अनूप वर्मा ने 43, रोहित सिंह ने 39, सर्वेश कुमार ने 26 और राजेश कुमार ने 23 रन बनाए। हालांकि, टीम लक्ष्य से नौ रन पीछे रह गई। कड़ा की ओर से सनत त्रिपाठी और अभिषेक सिंह ने दो-दो विकेट लिए।मिथुन सिंह को मैन ऑफ द सीरीज, दिव्या रतन को बेस्ट बल्लेबाज, मनोज वर्मा को बेस्ट गेंदबाज और वेद प्रकाश को बेस्ट फील्डर चुना गया। इस दौरान अफरोज आलम, जैनेंद्र कुमार, अनुराग यादव, अरुण गोविल, जैलेंश कुमार, रामबाबू दिवाकर सहित शिक्षक व क्षेत्रीय दर्शक मौजूद रहे।