Kaushambi News: घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:51 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर पुल के पास तेज रफ्तार बुलेट की टक्कर से घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। उनका प्रयागराज स्थित स्वरूपरानी नेहरू मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के महुआतर गोतनी निवासी कमलेश चंद्र के मुताबिक 17 अक्तूबर को उनके पिता गुलाब चंद्र (51) और बहन किरन (30) बाइक से कौशाम्बी के जनजिराबाद से घर लौट रहे थे। दोपहर करीब 3:30 बजे शहजादपुर पुल के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बुलेट ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी कुंडा से प्रयागराज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान गुलाब चंद्र की मौत हो गई। कोखराज थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि कमलेश चंद्र की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। चालक की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन