Kaushambi News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी समेत पांच गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:53 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:53 AM IST
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ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कौशाम्बी पुलिस ने दो दिनों में अलग-अलग मामलों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी, नाबालिग को बहलाकर ले जाने का आरोपी और तीन वारंटी शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, 20 अक्तूबर को पश्चिम शरीरा पुलिस ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने के आरोप में उमेश कुमार उर्फ उमर निवासी डेढ़ावल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया। वहीं, पिपरी पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित वारंटी लल्लन उर्फ सकील निवासी प्रयागराज और कड़ाधाम पुलिस ने मारपीट के मामले में वारंटी रिजवान निवासी कड़ा को गिरफ्तार किया।
21 अक्तूबर को मंझनपुर पुलिस ने विवाहिता को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में राममनी निवासी गौसपुर टिकरी को धाता मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। विवाहिता ने 18 अक्तूबर को फंदे से लटककर जान दे दी थी। कौशाम्बी पुलिस ने आबकारी अधिनियम के मामले में वारंटी बुधई निवासी कोसम इनाम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की।
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पुलिस के अनुसार, 20 अक्तूबर को पश्चिम शरीरा पुलिस ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने के आरोप में उमेश कुमार उर्फ उमर निवासी डेढ़ावल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया। वहीं, पिपरी पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित वारंटी लल्लन उर्फ सकील निवासी प्रयागराज और कड़ाधाम पुलिस ने मारपीट के मामले में वारंटी रिजवान निवासी कड़ा को गिरफ्तार किया।
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21 अक्तूबर को मंझनपुर पुलिस ने विवाहिता को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में राममनी निवासी गौसपुर टिकरी को धाता मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। विवाहिता ने 18 अक्तूबर को फंदे से लटककर जान दे दी थी। कौशाम्बी पुलिस ने आबकारी अधिनियम के मामले में वारंटी बुधई निवासी कोसम इनाम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की।
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