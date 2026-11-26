विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष राजू स्वर्णकार के मुताबिक इस महीने के शुरू में सोना करीब 1.50 लाख रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी करीब दो लाख रुपये प्रति किलोग्राम थी। इस बीच दिवाली के आगे-पीछे दो से तीन दिन दाम बढ़ते क्रम में रहे लेकिन फिर हर दिन सोने-चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई।बुधवार को सोना करीब 1.26 लाख रुपये दस ग्राम और चांदी करीब 1.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम बोली गई। दोनों बहुमूल्य धातुओं के गिरते मूल्य की वजह से सराफा कारोबार में करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।सराफा कारोबारी ताराचंद्र सोनी ने बताया कि महंगाई के कारण अब तक शादी वाले परिवार के लोग ही मुख्य रूप से खरीदारी कर रहे थे। अब सभी वर्ग के ग्राहक आभूषणों की बुकिंग करा रहे हैं। कीमतों में गिरावट के बाद लोग अपनी पसंद के गहने खरीदने के साथ उनका वजन भी बढ़ा रहे हैं।सोने-चांदी के दाम घटने से बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। सहालग की वजह से खरीदारी में तेजी आई है। इससे कारोबारियों को भी राहत मिली है। -मनोज सोनी, आभूषण व्यापारीकीमतें कम होने से शादी-विवाह वाले परिवार उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं। अब ग्राहक हल्के गहनों के बजाय वजनदार आभूषणों के ऑर्डर दे रहे हैं। -बीरभद्र वर्मा, आभूषण व्यापारी