Kaushambi News: भरवारी पीएचसी में डॉक्टर समेत चार कर्मचारी नदारद

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लैब टेक्नीशियन भारत सिंह ने बताया कि डॉक्टर सादाब सिद्दीकी अवकाश पर हैं, जबकि एएनएम ईशा और फार्मासिस्ट रोहित सिंह मूरतगंज अस्पताल गए हैं। संविदा लैब टेक्नीशियन शिवेश सिंह संविदाकर्मियों की हड़ताल में शामिल होने के लिए मंझनपुर गए हैं।भारत सिंह ने बताया कि सोमवार को स्वास्थ्य केंद्र पर दवा लेने के लिए केवल छह मरीज पहुंचे। उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई गईं। डॉक्टर समेत अन्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था दो कर्मचारियों के भरोसे रही। ऐसे में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।