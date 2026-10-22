Kaushambi News: धोखाधड़ी कर रुपये लेने के आरोप में चाचा पर प्राथमिकी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:48 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:48 AM IST
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कस्बे के धाता रोड के ईंट भट्टा संचालन में धोखाधड़ी कर पांच लाख की रकम हड़प करने के आरोप में पइंसा पुलिस ने भतीजे की तहरीर पर चाचा पर प्राथमिकी दर्ज की है।
सिराथू कस्बे के प्रेमचंद्र केसरवानी पुत्र स्व मक्खन लाल केसरवानी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर क्षेत्र के कैमा में चाचा के साथ ईंट भट्ठे का निर्माण कराया गया था। पांच साल पहले पिता की मौत के बाद पट्टीदार ईंट भट्ठे पर पूर्ण रूप से कब्जा करना चाहते थे। इसको लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है।
प्रेमचंद्र केसरवानी के मुताबिक एग्रीमेंट तैयार होने के बाद बयाना के रूप चाचा में को पांच लाख रुपए दे दिया और मजदूरी आदि को लेकर लगभग तीस लाख इंवेस्ट कर दिया।
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20 अगस्त को जब चाचा के पास गया तो चाचा न तो एग्रीमेंट के मुताबिक पैसा ले रहे हैं न ही बयाना वापस कर रहे हैं और न ही अब ईंट भट्ठा उसके नाम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उसने उसे आरोपी गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पइंसा पुलिस ने राधेश्याम केसरवानी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है।
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सिराथू कस्बे के प्रेमचंद्र केसरवानी पुत्र स्व मक्खन लाल केसरवानी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर क्षेत्र के कैमा में चाचा के साथ ईंट भट्ठे का निर्माण कराया गया था। पांच साल पहले पिता की मौत के बाद पट्टीदार ईंट भट्ठे पर पूर्ण रूप से कब्जा करना चाहते थे। इसको लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है।
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प्रेमचंद्र केसरवानी के मुताबिक एग्रीमेंट तैयार होने के बाद बयाना के रूप चाचा में को पांच लाख रुपए दे दिया और मजदूरी आदि को लेकर लगभग तीस लाख इंवेस्ट कर दिया।
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20 अगस्त को जब चाचा के पास गया तो चाचा न तो एग्रीमेंट के मुताबिक पैसा ले रहे हैं न ही बयाना वापस कर रहे हैं और न ही अब ईंट भट्ठा उसके नाम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उसने उसे आरोपी गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पइंसा पुलिस ने राधेश्याम केसरवानी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है।