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Kaushambi News: मारपीट और पत्थरबाजी के मामले में 57 पर एफआईआर

Thu, 05 Nov 2026 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:19 AM IST
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FIR against 57 people for assault and stone pelting
सरायअकिल कस्बे के फकीराबाद मोहल्ले में जमीन के विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें 15 नामजद और 42 अज्ञात आरोपी शामिल हैं।
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एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही नामजद समेत अन्य आरोपी घरों से फरार हैं। पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। मंगलवार दोपहर फकीराबाद मोहल्ले में पावर हाउस के पास जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट और पत्थरबाजी में बदल गया।
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सूचना पर सरायअकिल थाने के उपनिरीक्षक सुनील कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। पुलिस ने एक पक्ष से आशीष जायसवाल, दीपक जायसवाल, मोनू, पिंटू, रवि, बबलू साहू, नत्थू दिवाकर, धीरज दिवाकर, बुद्धराम, नीरज और राजू तथा अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं, दूसरे पक्ष से चंद्रशेखर मौर्य, श्रवण कुमार, दीपक पुरी और विजय दत्त मिश्रा उर्फ राजा समेत अन्य अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विजय दत्त मिश्रा निवासी बसुहार, दीपक जायसवाल, रवि साहू, बबलू, पिंटू, नीरज दिवाकर, राजू और नत्थू निवासीगण फकीराबाद को गिरफ्तार कर लिया।
घटना से दो दिन पहले तहसील में एसडीएम ने दोनों पक्षों को निर्माण कार्य रोकने, दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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