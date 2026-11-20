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उदयन सभागार में जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।डीएम ने कहा कि सभी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी निर्धारित समय पर अस्पतालों में उपस्थित रहें। मरीजों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने और सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। रिक्त पदों पर आशाओं का चयन कर उनका प्रशिक्षण भी जल्द पूरा कराने को कहा।टीकाकरण और स्वास्थ्य योजनाओं पर जोरबैठक में मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु के कारणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। डीएम ने नियमित टीकाकरण में छूटे बच्चों को चिह्नित कर शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने और एचपीवी टीकाकरण में प्रगति बढ़ाने को कहा। इसके अलावा 102 और 108 एंबुलेंस सेवा, एएनसी पंजीकरण, आभा आईडी और एनसीडी स्क्रीनिंग की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए।डीएम ने जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को समय से भुगतान और जन्मजात दोष से ग्रसित बच्चों का शीघ्र उपचार सुनिश्चित कराने को कहा। इस दौरान सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी, सीएमओ डॉ. संजय कुमार और मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. हरिओम सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।