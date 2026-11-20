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क्रय केंद्र के शुभारंभ के साथ ही धान खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। पहले दिन किसान गोकुल प्रसाद बेरुआ के धान की तौल कराई गई। इस दौरान मौजूद किसानों ने केंद्र शुरू होने पर खुशी जाहिर की। उनका कहना था कि अब उन्हें धान बेचने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नजदीक में क्रय केंद्र की सुविधा मिलने से समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।विपणन निरीक्षक नसरीन असलम ने किसानों को सरकारी क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खरीद प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी दी। इस मौके पर विपणन सहायक केके सिंह, किसान धीरज सिंह, इंद्रदेव सिंह, बीरू सिंह, देवनारायण सहित अन्य किसान मौजूद रहे।